5 kişi tutuklandı

Limasol’daki Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi (TEPAK) amfitiyatro binasında, gerçekleştirilen ve Accept-LGBTİ topluluğu üyelerinin de katıldığı etkinliğine düzenlenen homofobik saldırının siyasiler ve kurumlar tarafından kınandığı belirtildi.

Rum basını olaya geniş bir şekilde yer verirken 5 kişinin de tutuklandığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi, maskeli kişilerin etkinliğe girerek LGBTİ üyelerine ve diğer katılımcılara fiziksel ve sözlü saldırıda bulunduğunu anımsattı.

Gazete polisin, olayla ilgili olarak TEPAK’ta şu anda öğrenim gören 3 ile 2 eski öğrenci olmak üzere 5 kişiyi tutukladığına dikkat çekti.

Habere göre Accept-LGBTİ Başkanı Nikolas Trifon yaptığı açıklamada olayı kınadı ve aşırı sağ unsurların söz konusu olduğundan bahsetti.

TEPAK Rektörü Panayiotis Zafiris olayı terör faaliyeti olarak nitelendirdi ve olayın ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını talep etti.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanlığına seçilen Nikos Hristodulidis yaptığı yazılı açıklamada olayı sert bir şekilde kınayarak istinasız tüm vatandaşların insan haklarına, faklılıklarına ve onuruna saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriu açıklamasında olayı kınayarak bu tür davranışların demokrasi için tehlike oluşturduğunu belirtti.