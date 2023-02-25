Çözüm gerekli

Yunanistan’ın eski Başbakanı, SYRİZA Partisi Başkanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulundu.

Haravgi gazetesinin haberine göre Çipras, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun (Çipras) onuruna verdiği öğlen yemeğinden önce Stefanu ile birlikte basına açıklamalarda bulundu.

Çipras, Türk-Yunan ilişkilerinde ve Kıbrıs sorununda momentumun var olduğunu ifade etti.

Partisinin muhalefette bulunduğunu ve Kıbrıs için mücadele vermeye devam edeceğini ifade eden Çipras, ziyaretinin başkanlık seçimlerinden sonra gerçekleştiğine dikkat çekti.

Çipras, AKEL’in başkanlık seçimlerinde desteklediği adayın kazanmayı başaramamasının sürpriz olduğunu ancak seçimin, öncelikle anketleri değil gerçek oranları gösterenin sandık olduğunu da ortaya koyduğunu ifade etti.

Türk-Yunan ilişkilerine ve meydana gelen depremle ilgili bir momentum bulunduğunu söyleyen Çipras, bu büyük felaketin halklar arasındaki ortamı değiştirdiğini belirtti.

Çipras açıklaması çerçevesinde büyük bir jeopolitik istikrarsızlığın bulunduğu bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek Kıbrıs sorununun iki kesimli iki bölgeli federasyon zemininde çözümlenmesinden yana olan görüşünü yineledi.

Çipras, çözüm mücadelesinin Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs halkının iyiliği için verilmeye devam edeceğini söyledi.

Çipras açıklamasında ayrıca Türkiye ve Yunanistan arasındaki ihtilafların, net kırmızı çizgilerle, uluslararası hukuk temelinde çözümlenmesine yönelik görüşme gündemini değiştirecek bir perspektifin oluştuğundan da bahsetti.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023, 02:58