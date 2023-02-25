Yargısı 4 ayda tamamlandı

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı’da iki grup arasında çıkan kavgada 26 yaşındaki şahsı darp ettikten sonra kırık cam bardakla birçok yerinden yaralayan Ömer Faruk Emir hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 yıla kadar hapis öngören ağır yaralama suçundan yargılanan sanık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Barkın açıkladı. Barkın, sanığın aleyhine getirilen ağır yaralama suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi bir suç olduğunun altını çizdi. Vedia Berkut Barkın, müştekinin şikayetini geri çektiğini ancak kamu yararı gereği sanığa caydırıcı ve ibret verici bir ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, oybirliği ile 3 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Olayın 14 Ekim 2022 tarihinde, saat 03.45 sıralarında Sarmaşık Sokak üzerindeki yol içerisinde iki grup arasında kavga çıktığı belirtilmişti. Ömer Faruk Emir’in arkadaşına bağırdığı gerekçesiyle önce A.G.’nin yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleriyle vurup ciddi darp suçu işlediği açıklanmıştı.

Sanığın akabinde elindeki şişeyi kırıp, A.G.’ye saldırdığı; çenesinden, kulağından, yüzünden ve boynundan yaraladığı belirtilmişti.

Yaralının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği, yaklaşık 16 saat görmüş olduğu tedavi sonrasında taburcu edildiği bildirilmişti.

