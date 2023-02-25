50 günlük süre

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, 160 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan, Daniel Sasa ile Fikret Göl hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıların yargılanıncaya kadar 50 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Nurettin Enginer, 15 Şubat 2023 tarihinde, zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna ve kiralık bir araç ile Gazimağusa’da olduklarına dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlıların saat 22.00 sıralarında, özel bir hastanenin yan kısmındaki park alanında tespit edildiklerini anımsattı. Zanlıların, polisi görünce koşarak kaçmaya başladıklarını anlatan Enginer, Daniel Sasa’nın, elindeki poşeti yol kenarına attığını açıkladı. Polis her iki zanlının da alıkonduğunu ve poşette yapılan kontrolde, 5 ayrı folyo kağıt içerisinde 150 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu hatırlattı.

Polis, zanlıların kullanımındaki araçta yapılan arama sonucunda ise sağ ön kapı cebinde 2 ayrı poşette 10 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda yargılanacak olan zanlıların, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 50 günü geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.