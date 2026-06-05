10 sürücü tutuklandı

Ülkede geçen hafta meydana gelen 55 trafik kazasında 31 kişi yaralandı. Denetimlerde bin 327 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 176 araç trafikten men edildi, 10 sürücü ise tutuklandı. Polis Genel Müdürlüğü’nün 25–30 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazaların 19’u yaralanmayla, 36’sı ise hasarla sonuçlandı. Kazaların başlıca nedenleri arasında süratli araç kullanmak 18 olayla ilk sırada yer alırken, dikkatsiz sürüş 13, kavşakta durmamak 9, yakın takip 7 ve diğer etkenler 8 olarak açıklandı. Meydana gelen kazalar sonucunda toplam hasar miktarının 2 milyon 345 bin 103 TL olduğu bildirildi. Kazaların ilçelere göre dağılımı ise Lefkoşa 15, Gazimağusa 13, Girne 17, Güzelyurt 4 ve İskele 6 olarak kaydedildi. Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde 10 bin 266 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde bin 327 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 176 araç trafikten men edildi, 10 sürücü ise tutuklandı. Rapor edilen sürücülerin işlediği suçlar arasında 456 süratli araç kullanımı, 59 alkollü araç kullanımı, 57 muayenesiz araç kullanımı, 48 sigortasız araç kullanımı, 74 trafik levha ve işaretlerine uymama ve çeşitli diğer ihlaller yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2026, 09:59