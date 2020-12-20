Ömer KADİROĞLU

Yağışlı ve rüzgarlı günlerden sonra güneşli bir gün geçiren vatandaşlar dün değişik bölgelere akın ederek, güzel saatler geçirdi. Başkent Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesi de hafta içine nazaran daha hareketliydi. Ancak cafe ve restoranlarda vakit geçiren vatandaşların alış-veriş yapmadığı, bölge esnafının yine tavla oynayarak gün geçirdiği görüldü.

Öğrencilerin adadan ayrılması ve turizmin ‘karantina şartları’ yüzünden tamamen durması nedeniyle çarşının öldüğünü, alış-verişlerin durma noktasına geldiğini belirten bölge esnafı “Biz bize kaldık ama KKTC’nin ekonomisi dibe vurdu” diyerek yetkililerin acil önlem almasını istedi.

Tarihi Büyük Han’daki cafe-restoran işletmecileri, diğer günlere nazaran dün daha canlı bir gün geçirdiklerini belirtirken, Lokmacı Kapısı’nın kapanması sonrasında işlerin çok düştüğünü söyledi. Esnaf “eskisi gibi turist grupları da olmadığı için ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

Hediyelik eşya, konfeksiyon, ayakkabı, kumaş, alkollü ve alkolsüz içecek satışı yapan mağazalar ve kuyumcular da çoğu zaman hiç satış yapmadan eve döndüklerini belirterek, dayanma gücünü yitirenlerin kapısına kilit vurduğunu kaydetti.