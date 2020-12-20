Sevenleri yasta

Yakın Doğu Üniversitesi Veterinerlik Hekimliği Fakültesi Dekanı olan Prof. Dr. Kürşad Turgut, hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre, Girne'de yaşayan Kürşad Turgut (E-62), dün saat 12.30 sıralarında gitmiş olduğu bir iş yerinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Başta eğitim camiası olmak üzere Turgut’un zamansız vedası ülke genelinde büyük üzüntü yarattı.

Yakın Doğu Üniversitesi de yayınladığı mesajla üzücü olayı duyurdu, “Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz” ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada birçok dernek ve sivil toplum örgütü Turgut’un vefatından dolayı yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.