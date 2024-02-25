2022’de 5 binden fazla suç kaydı

Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğu gibi güneyindeki suçların da ciddi şekilde artış gösterdiği açıklandı.

Alithia gazetesi, 2022 yılı içerisinde polise intikal eden vaka sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 18.2’lik bir artış yaşandığını yazdı.

Habere göre 2022 yılında ağır suçlarda ilk sırayı yüzde 39.8 ile mala karşı işlenen suçlar teşkil ediyor.

2022 yılında polise bildirilen 5 bin 332 olay kayda geçerken, 2021 yılında ise 4 bin 512’si gerçek olarak kayıtlara alındı.

Gazete 100 bin nüfus başına ciddi suç oranını 2022'de 584; 2021’de 501 ve 2020’de 482 olarak hesapladı.

Cyprus Mail gazetesi ise suçların yüzde 78.3’ünün Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu, yüzde 7.2’sinin Avrupa vatandaşı, diğerlerinin üçüncü ülke vatandaşı olduğuna dikkat çekti.