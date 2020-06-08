Turizmciler yarın eyleme gidiyor

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB)’nin hükümete verdiği süre doldu.. koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren acentelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümete gönderdikleri isteklerine yanıt alamayan acenteler ülkede turizm sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekmek için yarın (Salı günü) eyleme gidiyor.

Başbakanlık önünde umut ateşi yakacak olan acentelerin eylemine Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) de destek belirtti. KITOB Yönetim Kurulu aldığı karar ile Salı günü Başbakanlık önünde olacağını duyurdu. Öte yandan KITSAB’ın eylemi 9 Haziran 2020 Salı günü saat 09.00’da, Başbakanlık önünde gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 11:07