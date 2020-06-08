"Milyar TL'ler kayıtlı değil"

Meclis'te Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesi onaya sunuldu.

Başbakan Ersin Tatar, tasarının hazırlandığı komitenin başkanı Sunat Atun’a teşekkür etti, yıllardır Meclis gündeminde olan tasarının yasallaşmasının finans sektörünün yönetimi ve denetimi için önemli olacağını söyledi.

Tatar, “Bankaların ve Merkez Bankası’nın dışında olan hacimleri bilemiyoruz. Bu nedenle sistematik planlamada sıkıntı yaşanıyor. Rakamlar küçümsenecek rakamlar değil. Milyar TL’ler söz konusu” dedi.

Yasa ile finans piyasalarında hacmin ne olduğunun, fiyatlandırmanın nasıl olduğunun mercek altına alınacağını kaydeden Başbakan, “KKTC’de ne kadar çek, kimin elinde, çeklerin kırdırılması ne kadar? Çek kırdırmada yüzde 30-40 faiz alan insanlar var. Devlet buraya müdahale etmeli, kimlerin bu işi yaptığını bilmeli. Merkez Bankası’nın süreçte yer alması, piyasaların şeffaflık şekilde denetlenmesi önemli” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 14:03