Taçoy ve Özyiğit karşı karşıya geldi



Meclis Genel Kurulunda çevre ve yatırımlar konusu tartışıldı. Konu Çevre yasası idi. Kürsüye TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit geldi. Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanına yüklendi.

Daha sonra söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Özyiğit’e yanıt verdi. Taçoy’un konuşması sırasında bu kez de sendikacılık polemiği başladı

İkili karşılıklı laf dalaşına girdi

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 15:31