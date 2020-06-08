Taçoy ve Özyiğit karşı karşıya geldi

Meclis'te çevre yasası tartışmaları sırasında Cemal Özyiğit ile Hasan Taçoy karşı karşıya geldi

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Meclis Genel Kurulunda çevre ve  yatırımlar konusu tartışıldı. Konu Çevre yasası idi. Kürsüye TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit geldi. Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanına yüklendi.
Daha sonra söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Özyiğit’e yanıt verdi. Taçoy’un konuşması sırasında bu kez de sendikacılık polemiği başladı
İkili karşılıklı laf dalaşına girdi

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 15:31
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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