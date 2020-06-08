Muhalefetten tefecilik uyarısı

Meclis’te Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı'nın komitede ivedilikle görüşülmesi onaya sunuldu.

Başbakan Ersin Tatar’ın arsından muhalefet söz aldı. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de tasarıyla ilgili söz aldı.

Özyiğit, hükümete, “Sizin 3 ay ertelediğiniz çekler kimin elinde?” diye sordu.

Cemal Özyiğit, Tüketici Kredileri Yasa Tasarısı’nın komitede görüşüldüğünü, kooperatiflerin bu düzenlemeyle ilgili endişesi olduğunu ifade etti, endişenin giderileceğine inanç belirtti.

Özyiğit, “Bu meclis artık birleşik faiz illetini gündemine almalı” şeklinde konuştu.

Özyiğit, tasarıyla ilgili ivediliğe destek vereceklerini belirtti.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Genel Kurulda söz aldı.

Arıklı, “Bunlar pansuman tedbirler. Asıl yara 1987’den beri bir faiz yasamızın olmaması. Bu yasayı geçirmeliyiz. Son iki yılda 500 iş yeri el değişti. Buralara tefeciler el koydu. Anlı şanlı birçok işletme tefecilere çek kırdırdığı için kapandı” dedi.

Arıklı, ivediliğe olumlu oy vereceklerini söyledi.

TOROS

CTP milletvekili Fikri Toros da Genel Kurulda söz aldı.

Toros, “KKTC’de en çok gurur duyduğumuz sektörlerden biri de bankacılıktır. Bankalar, ülkemizin bankacılık sistemine azami güven veriyor” dedi.

Yasa tasarısının kontrol dışı finansman faaliyetlerini, tefeciliği önlemeye yönelik olduğunu belirten Toros, “Güvenirlik şart. Kayıt dışılığa karşı mücadelede önemli bir unsur. Bu, suç gelirlerinin aklanmasına da katkı koyacak bir yasa tasarısı” dedi.

Toros, tasarıya destek vereceklerini belirtti.

Tezkere, oy birliği ile kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 13:57