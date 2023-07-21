Kısa sürede yakalandı

Alayköy Spor Kulübünde şarja takılı cep telefonu çaldıktan sonra Lefkoşa’da bir iş yerine satan Şener Çaygeç tutuklandı.

Yapılan kontrolde, zanlının aylardır ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis, zanlının 18 Temmuz 2023 tarihinde Alayköy Spor Kulübünde, şarjda takılı bulunun O.S’.ye ait Samsung Galaxy A 13 model cep telefonunu çaldığını söyledi. Polis, zanlının daha sonra çaldığı telefonu Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerine kendisine ait olduğunu beyan ederek 2 bin TL’ye sattığını açıkladı.

Polis, zanlının 19 Temmuz 2023 tarihinde tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde 10 Şubat 2023 tarihinden itibaren yani 159 gündür ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.