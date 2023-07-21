Derin araştırma

Lefkoşa’da misafir olarak gittikleri evde Chukwuka Obioma Onyeama'yı ciddi şekilde darp ederek, bıçak zoruyla kendi hesaplarına 168 bin TL’ye tekabül eden 5.000.000 Nayra yatırılmasını sağlayan iki kişiden biri olan Festus Nna dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, olayın 28 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştiği, şikayetin 3 Mart’ta yapıldığı ancak Festus Nna ile suç ortağı ve Jude Chisom Nna’nın 1 Mart’ta ülkeden çıkış yaptığı belirtildi.

Aranan şahıs ilan edilen zanlılardan Festus Nna’nın 15 Temmuz 2023 tarihinde ülkeye giriş yaparken, gözaltına alındığı kaydedildi. Zanlının iki adet cep telefonunun incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 28 Şubat 2023 tarihinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlılar Festus Nna ve Jude Chisom Nna’nın 28 Şubat’ta saat 07.00 sıralarında misafir olarak gittikleri evde, soygun suçu işlediklerini belirtti. Polis, zanlıların evin kapısını kilitledikten sonra Chukwuka Obioma Onyeama'nın yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine yumruk vurarak ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı. Polis, zanlıların tasarruflarındaki bıçağı çıkarıp, Onyeama'nın vücudunun üzerinde gezdirdiğini, Nijerya Bankasına ait IBAN numarasına 168 bin TL’ye tekabül eden 5.000.000 Nayra yatırmasını istediklerini belirtti. Polis, zanlıların parayı yatırmaması veya polise gitmesi halinde Onyeama'yı öldüreceklerini söyleyerek, tehdit ettiklerini ifade etti.

Onyeama'nın korktuğunu ve talep edilen parayı verilen banka hesabına yatırdığını kaydeden polis, silahlı soygun suçu işleyen zanlıların paranın hesaba yatırılmasının ardından kaçtığını belirtti. Polis, Onyeama'nın olaydan 3 gün sonra yani 3 Mart 2023 tarihinde şikayetçi olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, aranan şahıslarla ilgili araştırma yapıldığını, 1 Mart 2023 tarihinde ülkeden çıkış yaptıklarının belirlendiğini ifade etti.

Polis memuru, o tarihten beri aranan şahıslardan Festus Nna’nın 15 Temmuz 2023 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaparken, yakalandığını açıkladı.

Suçsuz olduğunu iddia etti

Zanlının herhangi bir ifade vermediğini ve üzerinde tespit edilen iki adet telefonun incelenmek üzere emare alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 8 gün süre istedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.