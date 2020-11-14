Kuzeyde bir, güneyde 207 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 207 yeni vaka tespit edilirken, tedavi gören 4 hasta yaşamını yitirdi. Güneyde son 4 günde 10 ölüm gerçekleşmiş oldu.

Kuzey Kıbrıs’ta ise sadece bir yeni Coronavirüs vakasına rastlandı.

Güneyde toplam vaka sayısı 6 bin 853’e, kuzeyde ise 990’a yükseldi.

Bu arada güneyin Limasol ve Baf kentlerinde Covid-19 denetimleri kapsamında kontrollü giriş- çıkışlar başladı.

Pilli: Bir yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan 2 bin 653 PCR testi sonucunda bir pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkeye geldiğini belirtti.

Böylece yapılan toplam test sayısı 242 bin 165’e, toplam vaka sayısı 990’a, iyileşip taburcu edilen vaka sayısı 943’e yükseldi.

Açıklamaya göre şu anda tedavisi devam eden vaka sayısı 42, pandemi merkezindeki hasta sayısı 5, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı ise 37.

Güneyde 4 ölüm, 207 vaka

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 3 bin 88 test yapıldı, 207 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte

Coronavirüs tedavisi gören 4 hasta yaşamını yitirdi. Güneyde toplam vaka sayısı 6 bin 853’e, can kaybı ise 37’ye yükseldi.

Ölenlerin ikisi 85, biri 72 yaşında olan üç erkek ve 54 yaşındaki bir kadın hasta olduğu belirtildi.

İki şehre giden otoyol kesildi

Öte yandan birkaç gün önce açıklanan yeni Coronavirüs tedbirleri kapsamında Limasol ve Baf kentlerinde sıkı kontroller başladı. Limasol ve Baf arasında yola blok kuran polis, kontrollü geçişleri sağlıyor.

Cyprus Media’nın haberine göre iki şehre giden otoyol kesildi. Yola kurulan bloklar ile denetimi sağlayan polis, yeni tedbirlere göre, iki şehre yalnızca iş amaçlı giriş sağlayan belgeler ile geçişlere izin veriyor.

Hem kişisel araçlar hem de toplu taşımalar kontrolden geçirilirken, otobüs yolcularının da Limasol’a girmeden önce denetimlerden geçtiği belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020, 12:07