Kamara ile Koroma cezaevine gönderildi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir alışveriş merkezine giderek bin 500 TL değerinde yiyecek ve içecek çaldıkları gerekçesiyle tutuklanan Sulaman Kamara ile Helen Sombo Koroma hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlıların, 2 Aralık 2022 tarihinde, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezine müşteri olarak gittiklerini ve raflarda bulunan toplam değeri bin 500 TL muhtelif yiyecek ve içecek ürününü sırt çantalarına koyarak, ücret ödemeden alışveriş merkezinden ayrıldıklarını söyledi. Polis, zanlının hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındıklarını ve mahkemeye çıkarılarak, haklarında 2 gün tutuklama emri alındığını anımsattı. Bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın yapıldığını kaydeden polis memuru Löğmen Yücetürk, ülkemizde yasal bağı olmayan zanlıların Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, bir ayı geçmemek şartı ile davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.