Afrodit’in önemi arttı

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Alithia gazetesinin “Afrodit’ten Mısır’a… Şirketler Konsorsiyumu Papanastasiu’nun Vaadini Doğrulamadı” başlıklı haberinde, Afrodit gazının Avrupa’ya taşınmasına ilişkin gelişmeler yer aldı.

Rum Bakan, Doğal gaz fiyatlarının özellikle Avrupa’da benzeri görülmemiş düzeyde arttığını bunun da sözde Rum MEB’indeki yataklardaki doğal gazın değerlendirilmesine elverişli ortam yarattığını belirterek “Açılan bu fırsat penceresi çok uzun açık kalmayacak bu nedenle arama programımızı ve mevcut ve gelecekteki doğal gaz keşiflerimizi hayata geçirmek için MEB’imizde faaliyet gösteren şirketlerle işbirliği içerisinde süratle ve kararlılıkla hareket etmeliyiz” dedi..

Papanastasiu gelecek sondajlara değinirken ENI ve TotalEnergies konsorsiyumunun 2023 sonlarında veya 2024 başlarında “Kronos” yatağında teyit sondajı yapma niyetinde olduğunu, geriye kalan lisans sahiplerinin ise önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde araştırma programlarını yürüteceklerini belirtti.

Rum yönetiminin enerji stratejisini yeniden tayin ettiğini ve sektördeki şirketlere, Doğu Akdeniz’deki yataklardan ve belki Rum yataklarından Güney Kıbrıs’a elektrik üretiminde kullanmak ve ihraç etmek üzere sıvılaştırmak maksadıyla boru ile doğal gaz ithali önerdiğini belirten Papanastasiu bu doğal gazın, Avrupa’dakinden çok daha ucuz olan bölgemiz fiyatlarından sağlanacağını ekledi.

Yorgos Papanastasiu İsrail ile bu konuda ve geçen pazartesi ve Salı günleri Lefkoşa’nın Rum kesiminde sektör şirketleriyle gerçekleştirilen atölye toplantısında yaptığı istişarelere de değindi. Papanastasiu “katılımcıların ilk tepkisi olumluydu, yakın samanda somut görüş ve önerilerle gelmelerini ve böyle bir argümana resmen katılma talebinde bulunmalarını bekliyoruz” dedi.

Haravgi’nin “Enerji Bakanı Kıbrıs’ın AB’nin Enerji Güvenliği İçin Anahtar Olabileceğini Söylüyor” başlıklı haberine göre Papanastasiu dün yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz’den Avrupa piyasalarına Mısır üzerinden koridor olduğuna işaret ederek Güney Kıbrıs’ın pekala “Avrupa Birliği’nin enerji güvenliği için anahtar olabileceğini” söyledi.