100. Yıl kabinesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen ant içme töreninin ardından yeni kabinesini de açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanı Yardımcılığına Cevdet Yılmaz getirildi. Günlerdir adı geçen Mehmet Şimşek kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev aldı. Dışişleri Bakanlığı görevine ise Hakan Fidan getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ant içme töreninin ardından Beştepe’ye geçerek, resmi davetlileri selamladı ve yaptığı konuşmada tüm çevrelere dayanışma mesajı verdi. Törene değişik ülkelerin devlet başkanları, başbakanları, NATO Genel Sekreteri, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel de katıldı. Patrik Bartholomeos da davetliler arasındaydı.

Törenlere katılım yoğun oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün düzenlenen görkemli törenlerle yemin ederek, görevine başladı. Törene NATO Genel Sekreteri, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Karadağ Cumhurbaşkanı Yakov Milatoviç ve birçok ülkenin başkanları, başbakanları katıldı. Patrik Bartholomeos da davetliler arasındaydı.

Uzun süre alkışlandı

Erdoğan öncelikle TBMM Genel Kurulunda düzenlenen törenle yemin etti.

Milletvekilleri ve Genel Kurul Salonu'ndaki davetliler, Erdoğan'ın ant içmesini uzun süre alkışladı.

Devlet Bahçeli'nin İstiklal Marşı'nın okunacağını belirtmesi üzerine İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ailesine ve Genel Kurula el sallayarak, Başkanlık Divanı'nın arkasındaki kapıdan, Suat Pamukçu eşliğinde salondan ayrıldı.

Anıtkabir’i ziyaret etti

Erdoğan, TBMM'deki yemin töreninin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'e gelişi sırasında yol boyunca vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Erdoğan Anıt Özel defterini imzaladı.

Külliye’deki törende 101 pare top atışı yapıldı

Daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni düzenlendi. Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönüşte Atlı Tören Birliği tarafından karşılandı. Atlı Tören Birliği Söğütözü Caddesi'nde karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin A Kapısı'na kadar eşlik etti. Öte yandan, Erdoğan'ın süvari birliğiyle Külliye'ye girişi sırasında 101 pare top atışı yapıldı. Ayrıca Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı ordu karargahlarında da 101 pare top atışı gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası, TSK Mehteran Takımı ile TSK Tarihi Birlik de yöresel kıyafetleriyle hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı. Erdoğan, katılımcıları, bu tarihi tören sebebiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, 15 Temmuz gecesi gazilikle şereflenen mekanda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Törene katılanlara teşekkür eden Erdoğan, "Rabb'ime, bizlere bir 5 sene daha Türkiye'ye ve Türk milletine hizmet etme imkanı verdiği için hamdediyorum. Oylarıyla destek ve teveccühleriyle buna vesile olan aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bizleri, bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören 27 milyon 835 bin kardeşimin hepsine tek tek teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Seçimi başarıyla tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iradeleri farklı yönde tecelli etse de sandıklara giderek demokrasinin gücüne güç katan tüm vatandaşları tebrik ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ Seçimlere müteakip arayarak sevincimizi paylaşan devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu süreçte yanımızda duranların desteğini hiçbir zaman unutmayacağız. 28 Mayıs gecesi ülkemizle birlikte Afrika'dan Asya'ya gönül coğrafyamızın tamamında sokaklara taşan o muhteşem sevgi selini unutmayacağız. Tüm bunlarla birlikte dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini de unutmayacağız. Şahsımız nezdinde Türkiye'ye yönelik bu büyük sevdanın hakkını en güzel şekilde vermeye çalışacağız. Rabb'im, bizi milletimize ve dostlarımıza mahcup etmesin diyorum." Türkiye'nin, siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini daha alnının akıyla geride bıraktığının altını çizen Erdoğan, 14 Mayıs'ta seçimlerin Meclisle ilgili boyutunu Cumhur İttifakı olarak 323 milletvekiliyle başarıyla tamamladıklarını dile getirdi.



İşte yeni kabine

Erdoğan törenlerin ardından yeni kabinesini de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Hakan Fidan: Dışişleri Bakanı

Yılmaz Tunç: Adalet Bakanı

Mahinur Özdemir Göktaş: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Vedat Işıkhan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Mehmet Özhaseki: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı

Alparslan Bayraktar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Osman Aşkın Bak: Gençlik ve Spor Bakanı

Mehmet Şimşek: Hazine ve Maliye Bakanı

Ali Yerlikaya: İçişleri Bakanı

Mehmet Nuri Ersoy: Kültür ve Turizm Bakanı

Yusuf Tekin: Milli Eğitim Bakanı

Yaşar Güler: Milli Savunma Bakanı

Fahrettin Koca: Sağlık Bakanı

Mehmet Fatih Kacır: Sanayii ve Teknoloji Bakanı

İbrahim Yumaklı: Tarım ve Orman Bakanı

Ömer Bolat: Ticaret Bakanı

Abdülkadir Uraloğlu: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı