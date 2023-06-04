Çocuklar çok eğlendi

İskele Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde ‘tüm çocukların yüzü gülsün’ temasıyla, İskele Belediyesi Halk Plajı’nda etkinlik düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Asbaşkan Halil Dericioğlu, Meclis Üyeleri Mürsel Altuntaş, Ahmet Yanmaz, Sefa Kurukafa ve İskele Belediyesi Kültür, Sanat ve Dışilişkiler Danışmanı aynı zamanda İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Yönetmeni Özlem Kadirağa’nın çocuklara eşlik ettiği sevgi yürüyüşü düzenlendi.

İskele Belediyesi Küçükler Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi sunarken, yüz boyama, zıp zıp ve palyaçolar eşliğinde gösteriler yer alan etkinlikte, çocuklara a balon dağıtıldı, dondurma ikram edildi.

