Adım adım tanınmaya

Birinci Uluslararası Türk Dünyası ve Orta Asya Değerleme Forumu gerçekleştirildi.

Türk dünyasının manevi başkenti olarak kabul edilen Kazakistan’ın Türkistan şehrinde yer alan Forum'da Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birliği Konseyi kuruldu. KKTC Birliğe oy birliğiyle gözlemci üye olarak kabul edildi.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya, Beyaz Rusya ve bölge ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilen Forum'da KKTC’den Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’ni temsilen Başkan Kutay Ramiz de konuşmacı olarak yer aldı.

Ramiz konuşmasında rapor içerik standardının öneminden bahsederek, bağımsız raporlama ve Uluslararası Değerleme Standartları’na uyulması ile sürdürülebilir bir ekonomik kalkınmaya katkı sağlanabileceğini belirtti.

Konsey kuruldu

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’nden verilen bilgiye göre, forumun en önemli olaylarından biri de Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin ‘Türk Devletleri Değerleme Uzmanları Birliği Konseyi’nin kuruluşunu ilan etmesi oldu.

Kuzey Kıbrıs’ın gözlemci üye olarak oylandığı ve onaylandığı ilk yönetim kurulu toplantısında, Birinci Dönem Başkanlığına Kazakistan’dan Askar Omarbekov ve Asbaşkanlığa Azerbaycan’dan Vugar Oruç getirildi.

Konsey toplantısında Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği adına söz alan Kutay Ramiz, konseyin çalışma ve iş birliği ile ortak standart oluşturulması ve ülkelerin birbiri ile etkileşiminin arttırılması hedeflerine kısa sürede ulaşacağından emin olduğunu belirtti ve gözlemci üye olarak ellerinden gelen katkıyı koymaya hazır olduklarının altını çizdi.