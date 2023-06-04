Kimliksiz çocuklar için net duruş yok

Rum Komünist AKEL partisi tarafından hazırlanan ve Rum lideri Nikos Anastasiadis’e sunulan ‘yakınlaşma önerileri’, BM yetkilisi Stewart’a da iletildi. Önerilerin büyük bir kısmının daha önce denenmiş konuları içerirken, karma evliliklerden meydana gelen çocukların vatandaşlık sorununa açıklık getirilmiyor, sadece sondaj yapılması öneriliyor.

Fileleftheros gazetesine göre; AKEL Kıbrıs Masası Şefi Tumazos Çelebis başkanlığındaki bir heyet, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’la bir araya gelerek Kıbrıs sorununu ve AKEL’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e verdiği Kıbrıslı Türklerle ilgili önerilerini görüştü.

Bölgedeki uluslararası gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs sorununda şekillenmekte olan durumun ele alındığı görüşmede özellikle “uzlaşılmış çerçeve zemininde federal çözüm bulunması hedefiyle diyaloğun yeniden başlaması için çeşitli düzeylerde alınması gereken inisiyatifler” üzerinde duruldu.

Bu çerçevede Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) önemine vurgu yapıldı ve AKEL’in kısa süre önce Hristodulidis’e verdiği Kıbrıslı Türklerle ve iki toplumlu ilişkilerle ilgili önerileri ele alındı.

Türkçe kullanımı genişletilsin

AKEL’in önerileri arasında, Rum yönetiminin Kıbrıslı Türklerle ilişkileri, belgelerde Türkçe kullanımının genişletilmesi, resmi belge talepleri ve Kıbrıslı Türklerin kamu alanlarına daha fazla dahil olmasıyla ilgili meseleler için bir “Kıbrıslı Türk Konuları Ofisi” kurulması var.

Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde geçişine izin verilen ürün ve hizmet listesinin genişletilmesi, yeni geçiş kapıları açılması, Güney’de çalışan, eğitim gören veya eğitim için çocuğunu götüren Kıbrıslı Türklerin mevcut kapılardan daha hızlı geçini sağlayacak düzenlemeler getirilmesi.

Güney’de çalışan Kıbrıslı Türklerin Rum Sosyal Sigorta Fonu’ndaki hak kullanımları sırasında yaşadıkları çeşitli belge sıkıntılarının çözülmesi ve Kıbrıslı Türklerin, insan dinamiği ihtiyacı olan mesleklerde eğitilmesi.

Sağlık sisteminde kolaylıklar

Rum Genel Sağlık Sistemi’ne kayıtlı olmayan Kıbrıslı Türk hastaları kapsayacak kronik ve ciddi hastalıklar gibi kategorilerin genişletilmesi, toplumlararası işbirliği inisiyatif fonu kurulması, iki toplumlu kültür yaratım ödenek programları oluşturulması, Kıbrıslı Türk sporcuların dahil olduğu takım/federasyonlar kurulması, Kıbrıslı Türk sporcuların Güney’deki federasyonlara katılmaya teşvik edilmesi, iki toplumu ilgilendiren/bir araya getiren televizyon, radyo ve internet programları.

Eğitim alanında, yeniden yakınlaşma ve bütün toplumların/dini grupların katılacağı eğitim programlarının ileri götürülmesi ve Kıbrıslı Türk orta eğitim ve üniversite öğrencilerinin “Avrupa Programları Yönetim Kurumu (IDEP) aracılığıyla Erasmus programlarına katılımının araştırılması.

Vatandaşlık konusunda ise “karma evlilik çocukları” gibi vatandaşlık verilmeyenler gibi, bazı Kıbrıslı Türk kategorilerinde, “nüfusun demografik değişime uğraması tehlikesi yaratacak siyasi zorlukları da bilerek, sondaj yapılması.

AKEL, yukarıda sıralanan önerilerinin Rum yönetimi tarafından çözülmesi veya ileri götürülmesi gereken temel meseleler olduğunu ve parti olarak, daha ileri izahatta bulunmaya, ilave öneriler sunmaya hazır olduklarını da kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023, 00:50