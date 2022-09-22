Al gülüm ver gülüm

Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu “Afrodit” yatağını geliştirme planı olmadan ve geliştirme prosedürü başlamadan ve de her iki taraftan da ciddi gelir perspektifi olmadan İsrail’e tazminat vermeyeceklerini söyledi.

Haravgi ve Alihtia Pilidu’nun bu açıklamayı önceki gün, Güney Kıbrıs’ta bir araya geldiği İsrailli dengi Karin Elharar’la görüşmesiyle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplarken yaptığını yazdı.

Habere göre iki bakan sözde Rum MEB’inin “12’nci parselinde keşfedilen 'Afrodit' yatağının, bitişik İsrail MEB’indeki 'Isai' yatağına uzanması nedeniyle iki taraf arasında yıllardır süren anlaşmazlığın çözümü için, İsrail tarafının tazminat karşılığı yatakta hak iddia ettiği bölümü Rum yönetimine devretme teklifini" ele aldı.

Basında yer alan, 192 milyon Euro’luk yatırım ve Chevron’un yatırımı meselelerinin 'Isai' yatağı ile karıştırılmaması gerektiğine dikkat çeken Pilidu Chevron yetkililerinin Güney Kıbrıs ziyareti sırasında bir sonraki sondaj ve Afrodit için geliştirme planı sunulması zamanı üzerinde anlaşmaya vardıklarını söyledi. Şirket tarafından yapılan yatırımlarla ilgili açıklamanın, halen devam eden bu parçayla ilgili olduğunu ve her şey yolunda giderse nihai geliştirme planı taslağını, incelemek ve onaylamak üzere yıl sonunda almayı umduklarını anlattı.

Elharar ile Isai meselesinde yapıcı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Pilidu “Kıbrıs’ın yatağın tamamını geliştirmeyi üstlenecek olması nedeniyle İsrail’e vereceği tazminat için iki ülke arasında yapılacak anlaşmanın tabi olacağı ana ilkelerde en azından şifahen uzlaştık” dedi, Afrodit yatağının bir bölümünün Isai yatağı içerisinde bulunduğunu belirterek şunları ekledi:

“Anlaşmazlıkların çözümü hedefiyle izlenecek yol haritasında da anlaşma sağlandı. İsrail’e ait oranın saptanması ve ardından, geri edinilecek boyutun ve tazminat tutarının belirleneceği bir formül kullanılacak. Tazminatın bir bölümünü, uzlaşma anlaşması imzalayacak olan şirketler devralacak.

Dolayısıyla basına yansıyan yüzde 10 ve tazminat için şimdiden ön ödeme yapılması vb. iddialar da gerçeği yansıtmıyor. (Yatağın) Değerlendirme bu meselenin çözülmesine bağlı değil, birbirine paralel ilerleyecek iki prosedür söz konusu. Bu nedenle daha önce, prosedür görüşüldüğünde kendi yolunu tutacak çünkü o andan itibaren, nihai sonuca varılması için yapılacak anlaşmada uzlaşılacak adımlar izlenecek demiştim.”

