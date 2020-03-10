Alay konusu oldu

Rum Yönetimi, Avrupa’ya ulaşmak üzere Türkiye-Yunanistan sınırından geçmeye çalışan mültecilerin geçişini engellemeye çalışan Yunan kuvvetlerine destek vermek üzere 21 kişiden oluşan bir kuvvet gönderdi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Yunanistan Başbakanı Konstantinos Miçotakis ile yaptığı görüşme sırasında, Yunanistan’a destek kuvvet göndermeyi önerdiği, Miçotakis’in kabul etmesi üzerine Rum Polis Çevik Kuvveti (MMAD) ve Frontex Yabancılar ve Muhaceret Dairesi personelinden oluşan bir grubun Yunanistan’dan gönderilen askerî nakliye uçağı ile Güney’den alındığı belirtildi.

Politis haberi “Ledra’yı ‘Emniyete Aldık’ da Evro’ya Gittik… Frontex’ten Yardım İstedik Ama Talep Edilmeden Yunanistan’a Personel Gönderiyoruz… Başkan, Öneri Hakkında Bilgilendirilmeyen Polise Sürpriz Yaptı… Personel Zorluğu Bahanesiyle Barikatlar Kapalı Duruyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Kapılarda adam yok

Yunanistan’a kuvvet gönderme önerisinin, tamamen Anastasiadis’e ait olduğunu, Yunanistan’dan dün akşam gönderilen C-130 tipi askerî nakliye uçağına yetiştirmek için alelacele gönderecek adam aranmasının da bunun kanıtı olduğuna yazan gazete, KKTC-Güney Kıbrıs arasında kapalı tuttuğu kara kapılarını yeniden açmak için istihdam edecek personel bulamadığına da dikkat çekti.

Haberi iç sayfasından “Yetişmek İçin Koşturdular… Anastasiadis’in Evro’ya (Meriç) Polis Gönderme İnisiyatifi İçin… Anastasiadis ile Miçotakis Arasındaki Telefon Görüşmesi MMAD Mensuplarının Ne Zaman Döneceklerini Bilmeden, Türk-Yunan Sınırında Göreve Derhal Hazırlanması Emri Verilmesini Gündeme Getirdi” başlığıyla yayımladı.

Gazete 21 kişilik Rum kuvvetinin Yunanistan’dan gönderilen C-130 nakliye uçağı ile gönderilme anını yansıtan fotoğraflarla da desteklediği haberinde, 21 kişilik kuvvetin 16 üyesinin Rum Polisi Çevik Birliği, 5’inin de Frontex Yabancılar ve Muhaceret Dairesi personeli olduğunu ve saat 20.00 sularında Yunanistan’a hareket ettiğini yazdı.

Savvidis uğurladı

Habere göre Larnaka Havaalanı’nda düzenlenen uğurlama töreninde Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis, Rum yönetiminin görev çağrısına cevap verdikleri için kuvvet üyelerine teşekkür etti.

Gazete, Rum yönetiminin Türk-Yunan sınırına güvenlik güçlerinden bir kuvvet göndereceği haberinin, Anastasiadis-Miçotakis telefon görüşmesinin ardından, Rum Yönetimi Sözcüsü tarafından yayımlanan açıklama ile verildiğini yazdı.

Açıklamada Anastasiadis’in Miçotakis’e kuvvet göndermeye hazır olduğunu söylediği ve Miçotakis’in de bu öneriyi kabul ettiği belirtilmesine rağmen Adalet Bakanı’nın, açıklamasında, Rum yönetiminin Yunanistan’ın davetine icabet etmekte olduğunu ima ettiğine dikkat çekildi.