Otopsisi açıklandı

Başkent Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de faaliyet gösteren ve bir süre önce kurşunlanma olayı ile gündeme gelen Prenses Gece Kulübü’nde konsomatris olarak çalışan 25 yaşındaki Anastasia Melega’nın önceki gece kaldığı odada cansız bedeni bulundu.

Gece kulübü çalışanları tarafından bulunan kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç yaşta vedası derin üzüntü yaratan Melega’ya otopsi yapıldı. Polis tarafından açıklamaya göre genç kadın yaşamını sonlandırdı.

Domrul ve Şahin’in otopsi sonucu açıklandı

Öte yandan Gaziköy’de geçtiğimiz pazar günü misafir olarak bulunduğu evde yaşamını yitiren Lefkoşa’da sakin Yılmaz Domrul’un (E-59) ölüm sebebi kalp hastalığı olarak tespit edildi.

Gazimağusa’da aynı gün yaşamını yitiren Fevzi Şahin’in (E-70) ise otopsisinde, ölüm sebebi akut koroner sendrom ve kalp krizi olarak belirlendi.

