"Her milletvekili ifadeye çağrılabilir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaptığı konuşmada, yükseköğretimdeki sıkıntılara da değindi. Erhürman, ülkenin 36 üniversiteyi kaldıramayacağının altını çizdi. “Polis, herhangi bir milletvekilini soruşturmaya çağırabilir, ifadesini alabilir” diyen Erhürman, kavramların netleşmesi konusunda sıkıntı yaratıldığını söyledi.

Meclis ile ilgili olarak Anayasa’nın 84’üncü maddesini hatırlatan Erhürman, söz konusu maddenin yasama dokunulmazlığını düzenlediğini vurguladı.

Bu yasama dokunulmazlığının farklı algılandığını söyleyen Erhürman, “Yasama dokunulmazlığı, kürsü dokunulmazlığıdır” dedi.

Erhürman, suç işlediği ileri sürülen milletvekilinin, meclis kararı olmadan yargılanamadığını ve tutuklanamadığını dile getirdi ancak soruşturulmasına bir engel olmadığını ifade etti.

Yasama dokunulmazlığı engel değildir

Erhürman, “Polis, herhangi bir milletvekilini soruşturmaya çağırabilir, ifadesini alabilir. Bunun önünde yasama dokunulmazlığı engel değildir” dedi.

Söz konusu durumla ilgili bir tartışma yaşandığını, polisin, soruşturma ya da ifade alma anlamında milletvekillerini davet edemeyeceği yönünde sonuç çıkarıldığını söyleyen Erhürman, böyle bir şeyin olmadığına dikkat çekti.

Oyumuz evettir

Erhürman, polisin, her zaman milletvekillerinin ifadesine başvurabileceğine işaret etti. “CTP milletvekili de olsa, dokunulmazlığın kaldırılması konusunda oyumuz evettir” dedi.

Milletvekillerinin de ifade vermeye gitmekle yükümlü olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Polisin soruşturması sonucunda savcılık bir dava açılması kanaatine ulaşıyorsa, o zaman olması gerekeni de içtüzük düzenliyor. İstemi meclis başkanına başsavcılık iletir. Meclis genel kuruluna geldiğinde, dokunulmazlığın kaldırılması oylanır” dedi.