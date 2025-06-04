‘Hediye dönemi’ bitti

Abdullah SUİÇMEZ

Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili öncesinde kıyafet ve hediyelik eşya satışlarının yok denecek kadar az olduğunu belirten Lefkoşa esnafı “son yılların en kötü dönemini geçiriyoruz” dedi. Diyalog muhabirine konuşan esnaf, çarşıdaki durgunluğu ekonomik krize ve ülkenin pahalı hale gelmesine bağladı.

Geçmiş bayramları arar duruma gelindiğini söyleyen esnaf; yarın akşama kadar müşteri çekebilmek için fiyatlarda indirime giderek az bir karla iş yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Esnaf, güneyden alış-veriş yapanlara ise “bizdeki fiyatlara da bakarak kararınızı ondan sonra verin” dedi.

Ne dediler…?

Özhan Güzeloğlu

“Eski bayramların havası kalmadı, bunun nedeni ekonomidir. Ekonomi çok kötü olduğu için insanlar ayakkabıyı dahi lüks olarak görüyor. Eskisi gibi bayramda yeni kıyafet, yeni ayakkabı alma derdi yok. Öncelikle maaşların düzelmesi lazım. Memur 120 bin, 30 sene özel sektörde çalışan ve emekli olan şahıs 38 bin lira alıyor. Büyük bir adaletsizlik vardır. Maaşlara denge gelirse vatandaş nefes alır.”

Bibicen Nazarova

“Bayrama az kaldı ancak yoğunluk başlamadı. Eskiden bayrama bir hafta kala yoğunluk olurdu ancak şu anda bir hareketlenme yok. Esnaf bunun nedeninin ekonomi olduğunu biliyor. Eskiden insanlar hem kendilerine hem sevdiklerine bir şeyler alıyordu, şimdi inşalar çarşıya uğramaz oldu.”

Burcin Dolmacı

“Geçen senelere göre satışlar çok kötü, belki son gün bir canlanma olur. Enflasyon, inşaların alım gücünün düşmesi çarşıyı etkiledi. İnsanların giyimden önce çocuklarının okulları, kiraları, borçları var. Önceliği bunlara veriyor. Her şeyin fiyatı yüksek, çünkü Türkiye’den getirdiğimiz ürünü dükkana sokana kadar aldığımız ürün fiyatı kadar vergi, taşımacılık ve fon ücreti ödüyoruz. Fazla karımız yok ancak ödenen vergi ve diğer giderler ürün fiyatlarına yansıyor.”

Hülya Yıldırım

“Bu bayram diğer bayramlara göre daha sakin geçiyor. Geçmiş bayramlarda müşteri sayısı daha fazlaydı. Bayram öncesi böyle bir sakinlik yaşamadık. İnsanlar birikimlerinden harcıyor, yoksa aylık gelirler temel giderlere harcanıyor.”

İsmail Malzum

“Bayram havası yok, iş var ama diğer günlerden farkı yok. Eskiden olduğu gibi bayram alışveriş yok. Hayat pahalılaştı; kiralar, okul masrafları, gıda fiyatları her şeyin fiyatı yükseldi. Dövizin yükselmesi pahalılığa neden oldu. Pahalılık olunca insanların alım gücü düştü. İnsanlar alışveriş yapmaya korkar oldu. Bu durum çarşıyı etkiledi.”

Mercem Adıgüzel

“Son 6 yıldır Metropol çarşısındayız. Her yıl işler biraz daha düşüyor ancak bu bayram en düşük satışları yapıyoruz. Vergiler, kiraların döviz üzerinden olması, devletten destek de olmayınca bizi zora sokuyor.”