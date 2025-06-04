6 yıl sonra ortaya çıktı

Sahte iş yeri kira sözleşmesiyle 6 yıl önce Kalkınma Bankası’ndan kredi alan İsmail Kaya, ortağının geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı şikayet üzerine tutuklandı. Bir yıllık sözleşmeyi 10 yıllık gibi gösterdiği açıklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Hakkında “Resmi evrak sahteleme”, “Sahtekarlıkla kredi ve kayıt temini” suçlamalarıyla soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verildi.

Mahkemede olguları aktaran polis; Bukka Foot Trading Ltd.’nin ortaklarından M.O. isimli şahsın 2 Mayıs 2025 tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, kira sözleşmesinde bir sorun olduğunu gördüğünü söyleyip, araştırılmasını istediğini belirtti. Polis; yapılan araştırmada Bukka Foot Trading Ltd. isimli işletmenin ortaklarından olan zanlının 2019 yılında bir yıllık kira sözleşmesini, 10 yıl olarak sahteleyip, Kalkınma Bankası’ndan kredi çektiğini belirlediklerini açıkladı.

Polis; zanlının 7 Mayıs 2025 tarihinde aranan şahıs ilan edildiğini, önceki gün Lefkoşa’da yakalandığını belirtti. Polis; soruşturmanın devam ettiğini, söz konusu kira sözleşmesinin emare alındığını söyledi. İncelenecek evraklar olduğunu kaydeden polis, bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

