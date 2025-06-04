Büyük ihmal

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa, Çöplük Ayrıştırma Merkezi’nde meydana gelen iş kazasında Mustafa Kayakan (E-48) yaşamını yitirdi. Kaza, tamir sırasında kontrol amaçlı dozerin çalıştırılması ve bu esnada vitesin takılı olması nedeniyle öne doğru hareket ederek alt takım vidalarını sıkmakta olan Mustafa Kayakan’ın üzerinden geçmesi sonucu meydana geldi. Kayakan, aldığı yaralar sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada; kaza, Mustafa Kayakan ile M.Ş.K. (E-49) çöp öğütmede kullanılan ve arızalı olan kompaktör (paletli dozer) aracı tamir ederken, aracı kontrol etmek için M.M.’den (E-29) konu aracı çalıştırmasını istemeleri üzerine meydana geldiği belirtildi. M.M'nin araca binerek aracı çalıştırdığı sırada, vitesin takılı olması nedeniyle aracın öne doğru hareket etmesi neticesinde, o esnada aracın alt takım vidalarını sıkmakta olan Mustafa Kayakan'ın ağır şekilde yaralanıp olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, M.M. ve M.Ş.K.'nın tutuklandığı kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025, 09:44