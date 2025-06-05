Onlar sorguluyor

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu ve beraberindeki heyetin üç günlük Londra ziyareti için 15 bin 172 Euro harcanması eleştirilere neden oldu.

Meclis başkanının Londra ziyaretinde, Dimitriu’ya sekiz kişinin, eşlik ettiğini, bu kişilerin de Dimitriu ile birlikte aynı lüks otelde kaldıklarını yazan Fileleftheros gazetesi, bunun için 15 bin 172 Euro’nun harcandığını belirtti.

Habere göre, Dimitriu ve beraberindeki heyet için ayrıca Heathrow Havalimanı’ndaki VIP hizmetleri için ise 7 bin 674 Euro harcandı.

Öte yandan, Alithia gazetesi Rum Meclisinin bir açıklama yaparak Sayıştaylık raporuna yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre, meclisten yapılan açıklamada Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, resmi görevler için hiçbir zaman otel seçmediğini, tüm heyetin aynı otelde kalmasının ise uyulması gereken katı programlar nedeniyle gerekli olarak görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, mobilyaların değiştirilmesi konusunda ise, yurtdışından gelen diplomatik misyonların ve diğer yetkililerin ziyaretlerini kabul eden üst düzey bir devlet kurumuna yakışır şekilde, düzenli misafirperverlik ve ikram alanına dönüştürülmesinin söz konusu olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca yapılan harcamaların, meclis tarafından onaylanan bütçe kapsamında denetlendiğine de dikkat çekildi.

