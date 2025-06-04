Dava ertelendi

Kuzey Kıbrıs’taki 60 parça Rum arazisine 43 milyon Euro değerinde gayrimenkul yapıp sattığı iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklu yargılanan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un davası 10 Haziran 2025 tarihine ertelendi. Rum basını, Aykut’un davasının 10 Haziran sabah 09.30’a ertelendiğini yazdı.

Alithia gazetesi konuyla ilgili haberinde önceki gün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etmesi planlanan sürecin avukatın rahatsızlanması yüzünden, savunmanın talebi üzerine ertelendiğini kaydetti.

Gazete Aykut’un bir sonraki duruşmaya kadar tutuklu kalacağını ekledi.

Simon Aykut neden tutuklu…

KKTC’de gerçekleştirdiği inşaat faaliyetleri nedeniyle güneye geçerken tutuklanan ve 2024 yılı Haziran ayından beridir Rum Merkezi Cezaevi’nde bulunan Simon Aykut’un Duminka adlı şirketi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs'taki Rum arazileri üzerine 43 milyon Euro’luk inşaat yaptığı iddia ediliyor.

