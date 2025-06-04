Cenaze törenine Erhürman da katıldı

Başbakan Ünal Üstel’in ablası Selma Kumova, dün Alsancak’ta son yolculuğuna uğurlandı.

72 yaşında hayatını kaybeden Selma Kumova, Alsancak Zafer Volkan Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alsancak Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Başbakan Ünal Üstel ve ailesi, camide taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü; bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, Kumova’nın ailesi ve sevenleri katıldı.