Bıçağı defalarca sapladı

Güney Kıbrıs’ta yeni bir cinayet olayı daha yaşandığı haber verildi. Evrihu bölgesinde yaşanan olayda, Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 21 yaşındaki Nepalli bir şahsın yine Nepalli olan ev arkadaşını, aralarında çıkan tartışmanın sonucunda bıçakladığını ve ölümüne sebep olduğunu yazan Politis, zanlının mahkemeye sevk edildiğini ve 8 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini belirtti.

Arkadaşının vücuduna defalarca bıçak saplayan Nepalli gencin, ciddi ekonomik sıkıntılar içinde olduğu kaydedildi.

Bu arada Alithia gazetesi ise, geçtiğimiz gün Güney Kıbrıs’ta yaşanan bir olayda, tasarrufundaki G3 silahıyla kız kardeşini başından vurarak ölümüne sebep olan şahsın söylediklerinin Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından yalanlandığını yazdı.

Rum Milli Muhafız Ordusunun, silahtan çıkan kurşunun, 23 yaşındaki katil zanlısının seferi olarak hizmet verdiği birliğin planlanmış atışıyla ilgili olduğunu yalanladığını yazan gazete, zanlının olayın kaza sonucunda gerçekleştiğinde ısrarcı olduğunu belirtti.

Zanlının 8 gün göz altında kalmasına karar verildiğini yazan gazete, soruşturma çerçevesinde polisin 30 ifade almasının beklendiğini de ekledi.

Özel hastanede skandal

Gazete başka bir haberinde ise, Limasol’da yaşanan bir olayda, özel hastanede çalışan bir kişinin, soyunma odasında üzerini değiştiren kadın arkadaşlarını cep telefonuyla videoya çektiğine dair polise şikayette bulunulması üzerine tutuklandığını yazdı.

Söz konusu kişinin suçunu kabul ettiğini ve cep telefonuna da polis tarafından el konduğunu kaydeden gazete, zanlının iki gün göz altında kalacağını belirtti.

Fileleftheros gazetesinde yer alan bir haberde ise, Paralimni’de, 44 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadının evinde çıkan yangın sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazete, kadının ölüm sebebinin otopsinin ardından belirleneceğini, yangının çıkış sebebinin de araştırılacağını ekledi.