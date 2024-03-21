Dikkate alınmalı

Makina Mühendisleri Odası, kaza raporlarında, tespit edilen tüm zafiyetlere yer verilmesi ve bu zafiyetler üzerinden tedbirler alınması gerektiğini belirtti.

Oda Başkanı Ayer Yarkıner yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de 2023 yılında hayata geçirilen düzenlemeler sayesinde sürücü hatalarının büyük ölçüde ortadan kalktığını kaydetti.

Yarkıner, “Aşırı hız, alkollü araç kullanmak, yaya geçidinde yayaya çarpmak, takip mesafesine uymamak, fren zafiyetli aracı hareket ettirmek, dikkatsiz sürüş yapmak gibi sürücü hataları/eğitimsizliği yeni regülasyon ile önlenmiş oluyor” dedi.

Trafiğin daha güvenli bir hale getirilmesinde sadece polis denetimlerinden fayda beklememek gerektiğini kaydeden Yarkıner, Makina Mühendisleri Odası’nın 2021’de düzenlediği Trafik Güvenliği Sempozyumunda trafikle ilgili yasal boşlukların anlatıldığını, Avrupa Birliğindeki düzenlemelerle KKTC’deki düzenlemelerin mukayese edildiğini, güncellenmesi gereken mevzuatın sunulduğunu anlattı.

Yarkıner, araç teknolojilerinin çarpışmalardaki can kayıplarının azalması yönünde gelişirken ülkede, kazalarda ölen insan sayısı oranının 2023 yılında artarak, AB ülkelerinden 6 kat, Türkiye’den ise 3 kat arttığını ifade etti.

Polisin raporunda yer vereceği detayların kazaların azalmasında önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Yarkıner, “Polisler, özellikle ölümlü çarpışmalardan sonra rapor hazırlarken tüm zafiyetleri raporlamalıdırlar. Bu sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde hiçbir denetimin ve denetim için ne kadar polis görevlendirildiğinin de önemi yoktur” dedi.

Yarkıner, yapılan bilgilendirmeye rağmen ilgili bakanlığın alacağı hiçbir tedbir yokmuş gibi davrandığını da ileri sürdü.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024, 09:46