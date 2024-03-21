16 ders usulsüz

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTÜ) başlayan “sahte diploma” skandalı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na (GKK) da sıçradı. GKK’de görevli Yarbay Özgür Alp Gazitepe “sahte diplomayı tedavüle sürdüğü” gerekçesiyle dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis, zanlının “Sahte diplomayı tedavüle sürme” suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturma kapsamında yapılan sorgulamada, zanlının KSTÜ’den aldığı “doktora” diplomasının sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının sahte diplomayı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda tedavüle sürdüğünü söyledi. Yürütülen soruşturmada, zanlının üniversiteden aldığı 19 dersin 16’sında “usulsüzlük” tespit edildiğini belirten polis, soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu ifade etti. Polis, soruşturmanın selameti açısından zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

