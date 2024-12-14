Rakamlar ürkütüyor

Rum narkotik polisinin bu yıl ele geçirdiği hintkeneviri miktarının arttığı, kokain miktarının da ikiye katlandığı bildirildi.

Politis “Kokain: Artış Yüzde Yüzün Üzerinde” başlıklı haberinde çarşamba günü Larnaka Havalimanı’nda ele geçirilen 22 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ile bu yıl içerisinde ele geçirilen hintkeneviri miktarının 682 kiloya ulaştığını, geçen yılın tamamında aynı cinsten toplam 544 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini yazdı.

Gazete Rum Narkotik Şube verilerine dayandırdığı haberinde bu yıl ele geçirilen kokain türündeki uyuşturucu madde miktarının 2023’e göre iki kattan fazla arttığını, geçen yıl 24 kilo olan miktarın bu yıl 54 kiloya ulaştığını yazdı.

Haberde, çarşamba günü Larnaka Havalimanı’nda 22 kilo hintkeneviri türü uyuşturucuyla yakalanan 22 yaşındaki İngiliz vatandaşı hakkında dün mahkemeden 8 gün tutukluluk emri alındığı kaydedildi. İngiliz kuryenin uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’a sokmak için, Rum polisinin de bildiği, Bangkok-Dubai- Larnaka güzergahını kullandığı ve havalimanında kıskıvrak yakalandığı kaydedildi.

Aynı gazete Rum Sağlık Bakanlığı tarafından Rum meclisine sunulan verilerine dayanarak son 5 yıl içerisinde, 4 bin 450’si mahkeme kararıyla olmak üzere toplam 7 bin 289 kişinin ruh sağlığı merkezlerinde psikiyatrik tedavi gördüğünü yazdı.

Habere göre DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu, uyuşturucu kullanımının “kontrol dışı olduğunu” belirterek bu tür kişilere zorunlu psikiyatrik tedaviyi zorunlu hale getirecek bir yasa önerisi sundu.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024, 09:53