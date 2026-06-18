120 bin TL ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 5 Haziran’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 25 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan Nijerya uyruklu P.U.O. isimli zanlı, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Hüseyin Oran, zanlının saat 22.40 sıralarında Gazimağusa’da bir apartmanın merdiven boşluğunda tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının üzerinde bulunan el çantasında satışa hazır paketler halinde 20 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu kaydetti.

Polis, zanlının ikamet ettiği dairede yapılan aramada ise yine paketlenmiş halde 5 gram daha uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı. Polis, operasyonda ayrıca, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 225 TL paraya da el konulduğunu söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını aktaran polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; P.U.O.’nun 120 bin TL nakdi kefalet yatırması ve 2 milyon TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla davaları görülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.