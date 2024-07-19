Bölünmeye yer yok

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Kıbrıs sorununun Avrupai şekilde çözümlenmesi gerektiğini ifade etti.

Fileleftheros gazetesi; Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’nın, Strazburg’taki oturumunda “Kıbrıs’ın işgalinin 50’inci yılını” kınayan açıklamasına yer verdi. Metsola, 1974 yılı sonuçlarının bugün hâlâ hissedildiğini belirterek Avrupa’da bölünmelere yer olmadığını savundu.

AB üyesi bir ülkenin zorunlu bölünmesinin, Kıbrıs’ın değil Avrupa’nın meselesi olduğunu söyleyen Metsola, buna Avrupai bir şekilde yanıt verilmesinin gerektiğini ifade etti.

Metsola, “Kıbrıs’ın, AB’nin unutulmuş köşesi olmadığını belirterek Avrupa Birliği’nin kıtanın acı dolu tarihinden esinlenerek şekillendiğini belirtti.

Bu trajik yıldönümünde Avrupa Parlamentosu’nun mesajının, bakışların Güney Kıbrıs’ın üzerinden çekilmeyeceği yönünde olduğunu belirten Metsola, “biz biriz, Kıbrıs’ın sorunları bizim de sorunlarımızdır, Avrupa; Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece, bütün kalamayacaktır” ifadesini kullandı.

Rum AP üyeleri

Fileleftheros gazetesi haberin devamında Rum AP üyelerinin de oturumda söz aldığını yazdı.

Habere göre Avrupa Halk Partisi adına konuşan DİSİ AP üyesi Lukas Furlas, Kıbrıs ile ilgili açıklamasından dolayı Metsola’ya teşekkür ederken bunun; kendilerinin unutulmadığını gösterdiğini belirtti.

Sol grubu adına konuşan AKEL AP üyesi Yeorgios Yeorgiu, “Kıbrıs halkına olan çifte suçtan bu yana 50 yılın geçtiğini” belirtti.

Sosyal Demokratlar adına konuşan DİKO AP üyesi Kostas Mavridis, Kıbrıs sorunun Avrupai bir sorun olduğunu, “yasa dışı işgalin ve istilanın” bu yıl 50’inci yılını tamamlayacağını belirtti ve insan hakları ihlallerinden, kayıplar ve binlerce göçmenden de bahsetti.