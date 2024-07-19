Nefes kesti

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında Girne semalarında prova uçuşu yaptı. KKTC'de gerçekleştirilen prova uçuşu kapsamında Girne semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları'na Binbaşı Hasan Kocabaş liderlik etti. Prova uçuşunu, Girne halkı da yakından takip etti. Öte yandan, Türk Yıldızları'nın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamındaki ana gösteri uçuşu ise 20 Temmuz'da saat 18.00'de Girne semalarında yapılacak.

