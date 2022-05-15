Yıldız yağacak

Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde Çinli Melco şirketi tarafından inşa edilen Akdeniz’in en büyük otel ve casino kompleksinin açılışı için yoğun hazırlık yapılıyor.

Şirketin istihdam ettiği Kıbrıslı Türklerin verdiği bilgiye göre, açılış törenine dünyanın değişik ülkelerinden sinema ve ses yıldızı davet edilecek. Açılışta 500 civarında Çinli, Türk, Yunan, Arap ve zengin Kıbrıslılar ağırlanacak.

Yüksek maaşla istihdam edilerek eğitimden geçen Kıbrıslı Türk dealer Diyalog’a yaptığı açıklamada, konukların büyük bir kısmının adaya özel uçaklarla geleceğini söylerken “Varlıklı Kıbrıslı Türklerin listesini de hazırladılar. Onlara herkesten fazla önem veriyorlar. Çünkü onlar kuzeydeki casinolara giremedikleri için Monte Carlo veya Yunan adalarına gidiyorlardı” dedi.

Bianca tanıtımda etkili olacak

Bu arada Melco şirketinin Kıbrıs’taki otel-casino kompleksi için dünyanın birçok ülkesinde etkin reklam kampanyaları başlatılacak.

Yatırım maliyeti yaklaşık 600 milyon Euro olan otelin tanıtımına da ilk etapta 50 milyon Euro’luk bir bütçe ayrıldı.

Çin’in ünlü modellerinden Bianca Bai ile bu konuda uzlaşıya varıldığı bildirildi.