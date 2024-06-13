‘Şebekeler toparlanacak’

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla

4 Haziran’dan beri yaşanan su sorunu konusunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bazı sorular yöneltti.

Şenkul, bakanlığın “arıza giderildi” yönündeki açıklamalarının ardından geçmişe nazaran çok daha az su sağlandığını belirterek, nedenini sordu.

Tarım Bakanlığı, Şenkul’un sorularına dün yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada “An itibarıyla hiçbir arıza yok. Suyun depolara ulaştırılmaması veya az verilmesi söz konusu değil” ifadeleri kullanıldı. Tarım Bakanlığı, geçen günlerde Geçitköy Terfi İstasyonu'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle Belediye şebekelerinin boşalması, artan nüfus, hava sıcaklığı gibi birçok etmene bağlı olarak şebekelerde toparlanmanın zaman alacağını belirtti.

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Haziran’da Geçitköy Terfi İstasyonu'nda meydana gelen teknik arıza sebebiyle adanın geneline su kesintisi yaşandığı ve bu durumun, adaya su sağlayan terfi hattı borusu üzerindeki arızadan kaynaklandığı, ekiplerin özverili ve hızlı müdahalesi sonucunda, yaklaşık 40 saatlik bir süre içerisinde arızanın giderildiği ve 4 Haziran saat 01.45'te sistemin tekrar devreye alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Geçitköy Terfi İstasyonu'nda meydana gelen teknik arızanın giderilmesinin ardından su temin projesi kapsamında yapılan tesislerin ve boru hatlarının sorunsuz işletildiğini belirtilerek, an itibarıyla hiçbir arızanın olmadığı ve suyun depolara ulaştırılmaması veya az verilmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.

