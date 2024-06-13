Olacak şey değil

Özlem ÇİMENDAL

Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mayıs’ta duyurusu ile başlayan muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği için “Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi”, 30 Haziran Pazar günü yapılıyor.

Bu seçimde sadece Dikmen’de bir muhtar ve Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ilçelerinde boş bulunan ihtiyar heyeti üyeleri seçilecek. Bir muhtar seçimi olacak diye, genel seçimlerdeki gibi seçim yasaklarının uygulanması nedeniyle bazı kurumlarda vatandaşlara hizmet verilemedi.

Sonuçta meclis olağanüstü toplantıda yasakların sadece bu seçim için uygulanmaması yönünde karar aldı.

Kamu hizmetlerinde sorun yaşandı

Girne ilçesine bağlı Dikmen'de, Aşağı Dikmen Mahallesi muhtar adaylığına, Mustafa Cumhur, Tahir Sancak, Levent Efendi, Ahmet Ulutan, Cengiz Topel Ak ve Kaan Güçsav, Güzelyurt İlçesi, Güneşköy Mahallesi, ihtiyar heyeti adaylığına ise Mustafa Has başvurdu. Boş bulunan diğer ihtiyar heyeti üyelikleri için ise başvuru yapılmadı. Yüksek Seçim Kurulu, ad çekme ve seçim propagandasının başlangıç gününü 10 Haziran Pazartesi olarak belirlerken, seçim yasakları da Haziranın ilk haftası başlamış oldu. Bir muhtar ve 6 ilçenin ihtiyar heyeti için ara seçime gidilmesi ve seçim yasakları nedeniyle bazı kamu hizmetlerinde aksamaların yaşanması ise tepkilere neden oldu.

Meclis devreye girdi

Cumhuriyet Meclisi, gelen tepkiler ve kamuda aksayan işlemler nedeniyle 10 Haziran tarihli olağanüstü birleşiminde konuyu gündeme aldı. Bakanlıklarda ve dairelerde kamusal işleyişi sekteye uğratabilecek hizmetlerin de seçim yasakları kapsamına girmesi, meclisçe sadece bu seçim için geçerli olmak üzere kaldırıldı. “Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası”nı oybirliği ile onaylanıp, yapılan değişiklik, aynı gün olan 10 Haziran tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar geç bildirildi, hizmetler aksadı

Ancak, bakanlık ve dairelere kararın müdürler tarafından resmi olarak tebliği 12 Haziran tarihi itibari ile yapıldı. Bu süre zarfında bazı bakanlık ve devlet dairelerinde kamusal hizmetlerde aksamalar yaşandı. Diyalog’a ulaşan bazı vatandaşlar, çalışma izni işlemelerini dahi seçim yasakları nedeni ile yapamadıklarını ifade etti. Diyalog’un ulaştığı ilgili bakanlık ve kamu daireleri ise işlemlerin 12 Haziran tarihi itibarı ile yapılmaya başlandığı bilgisini verdi.

Yasada yapılan geçici değişiklik neleri içeriyor

Seçim ve Halkoylamasında sadece bu seçime özgü yapılan değişikliğin içeriği şöyle:

1. Bu Yasa, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar No:2) Yasası olarak isimlendirilir.

2. Bu Yasanın amacı, Seçim ve Halkoylaması (Geçici Kurallar) Yasası uyarınca 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçiminden dolayı devlet işlerinin ve kamu hizmetlerinin aksamaması olup, kapsamı sadece bu seçime özgü olarak seçim yasaklarının uygulanmamasıdır.

3. 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek olan muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyeliği seçimiyle ilgili olarak, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 79'uncu maddesinin (1 )'inci, (2)'nci ve (5)'inci fıkraları ile 80'inci madde kuralları uygulanmaz.

4. Bu Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer ve 30 Haziran 2024 tarihinde yapılacak olan ara seçimlerin tamamlanmasının ardından yürürlükten kalkar.