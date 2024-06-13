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Ortamı gerdi

Elektrik Kurumu, Ercan Havaalanı işletmecisinden 92 milyonu aşan borcu ödemesini istiyor ama sonuç alamıyor

Ortamı gerdi
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Ömer KADİROĞLU

   Elektrik kesintileri yüzünden hedef noktası haline gelen Elektrik Kurumu, bir de Ercan havaalanı işletmecisinin borcu yüzünden tepki alıyor.
   Dar ve sabit gelirli vatandaşların 675 liranın üzerindeki borcu ödenmediği zaman elektriği kesilirken, Ercan işletmecisinin 92 milyon lirayı aşan borcu bir türlü tahsil edilemiyor. Kurum yönetmenliği, genel grev olsa dahi havaalanı, limanlar ve hastanenin elektriğinin kesilmesine izin vermiyor. 
   Hal böyle iken, kurum çalışanlarının örgütlü olduğu El-Sen, borcun ödenmemesi halinde Ercan Havaalanı elektriğini kesmeyi planlıyor. Böylesi bir durumda ciddi sıkıntıların yaşanacağını belirten ilgililer, Ercan işletmecisinin ülke kanunlarına uymasını ve borcu kapatmasını bekliyor.
   Ercan işletmecisinin, havaalanındaki ofislerden, mağazalardan muntazam bir şekilde elektrik parası topladığına değinen ilgililer, buna karşın Elektrik Kurumu’na ödeme yapılmamasının kamuoyunda tepki oluşturduğuna dikkat çekiyor.
 

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 10:02
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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 3 saat Önce

Muhakkak ki Ercan işletmecileri ile siyasiler arasında rüşvet çarkları kesintisiz çalışıyor. Zaten bunlar siyaseti bu fırsatları değerlendirmek için yapmıyor mu? Aptal olmayın. Uyanın ey deriiiiiiin uyukudakiler!

Murat
Murat - 3 saat Önce

Ne olursa olsun
Ulasim insan hayati icin en gerekli aktivitedit
Bayram oncesi alllah korusun
Hem turizm turizm diyoruz
Hemde bu tarz eylemlerle gelenler magdur oluyor

Acikcasi turistler yolcular grev filan anlamaz
10 15 bin tl ucak parasi verip sorunsuz seyahat etmek ister
Anlatsaniz da anlamaz

O yuzden hukuki yollarla denemenizi tavsiye ederim

Mehmet mus
Mehmet mus - 31 saniye Önce

Sikiysa kesin de gorelim

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