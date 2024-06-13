Ortamı gerdi

Ömer KADİROĞLU

Elektrik kesintileri yüzünden hedef noktası haline gelen Elektrik Kurumu, bir de Ercan havaalanı işletmecisinin borcu yüzünden tepki alıyor.

Dar ve sabit gelirli vatandaşların 675 liranın üzerindeki borcu ödenmediği zaman elektriği kesilirken, Ercan işletmecisinin 92 milyon lirayı aşan borcu bir türlü tahsil edilemiyor. Kurum yönetmenliği, genel grev olsa dahi havaalanı, limanlar ve hastanenin elektriğinin kesilmesine izin vermiyor.

Hal böyle iken, kurum çalışanlarının örgütlü olduğu El-Sen, borcun ödenmemesi halinde Ercan Havaalanı elektriğini kesmeyi planlıyor. Böylesi bir durumda ciddi sıkıntıların yaşanacağını belirten ilgililer, Ercan işletmecisinin ülke kanunlarına uymasını ve borcu kapatmasını bekliyor.

Ercan işletmecisinin, havaalanındaki ofislerden, mağazalardan muntazam bir şekilde elektrik parası topladığına değinen ilgililer, buna karşın Elektrik Kurumu’na ödeme yapılmamasının kamuoyunda tepki oluşturduğuna dikkat çekiyor.



Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2024, 10:02