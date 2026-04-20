Çitlere çarparak durabildi

Güney Kıbrıs’ta araç kullanan 16 yaşındaki çocuk kaza yaptı; araçta bulunan 15 yaşındaki bir diğer çocuk önlem amaçlı tedavi altına alındı.

Araçta 15-17 yaşları arasında yedi çocuğun bulunduğunu yazan Haravgi gazetesi, 16 yaşındaki çocuğun aracın kontrolünü kaybedip dün gece yarısından hemen sonra Güney Lefkoşa’ya bağlı Palluriotisa bölgesinde kaza yaptığını kaydetti.

Haberde aracı kullanan 16 yaşındaki çocuğun döner kavşağa geldiği zaman aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu aracın devrildiği ve metal çitlere çarptığı kaydedildi.

Kaza sonucu araçta bulunanların hastaneye kaldırıldığını, 15 yaşındaki çocuğun önlem amaçlı olarak tedavi altına alındığını, diğerinin ise taburcu edildiğini yazan gazete, polisin olayla ilgili araştırmasının sürdüğünü ekledi.



Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026, 10:08