Sürücü önce kaçtı  sonra teslim oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücünün çarptığı yaya Ömer Albaz (E-36) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü yaklaşık 2 saat sonra Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek polise teslim oldu.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücü Mehmet D. (E-23), 119 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NA 842 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, DAÜ ATM’lerin karşısında bulunan otobüs durağı önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yol üzerinde yaya olarak yürüyen Ömer Albaz’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya Ömer Albaz, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Mahkemeye çıkarıldı

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü yaklaşık 2 saat sonra Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giderek, orada görev yapan polise teslim oldu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan sürücü Mehmet D., dün sabah Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis çavuşu Nurettin Enginer, kazanın oluş şekline ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ve maktul Ömer Albaz’a otopsi yapılacağını belirterek ek süre talep etti.

Polis, zanlının alkollü içki tesiri altında araç kullandığının tespit edildiğini, kazadan sonra hastaneye giderek polise teslim olduğunu da mahkemeye aktardı. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Zamansız vedası yasa boğdu

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ömer Albaz’ın bir otelde çalıştığı, evli olduğu ve ölümünün ailesi ile çalışma arkadaşlarını yasa boğduğu belirtildi.

Albaz’ın cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği ifade edildi.