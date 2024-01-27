Dağ fare doğurdu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere yönelik paketi dün akşam saatlerinde açıkladı.

Paketin en önemli maddesi ‘Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla’ ilgili.

Buna göre; karma evlilik yapanlar ve bu evlilikten meydana gelen çocuklar için yapılan başvurular incelemeye alınacak.

Açıklamada bu incelemenin ne kadar sürede sonuçlanacağı ve hangi kriterlerden oluştuğuna değinilmiyor.

Paketin bir başka önemli maddesi ‘Yeşil hat’ tüzüğünün genişletilmesiyle ilgili. Buna göre, mevcut tüzüğe 6 ürün daha eklenecek. Ama ürünlerin ne olduğu belirtilmiyor. Önlemler arasında Metehan kapısının genişletilmesi ve acil sağlık sorunu yaşayan Kıbrıslı Türklere ilaç yardımı da bulunuyor.

Pakette yer alan 14 madde şöyle:

“1. Şubat 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde Kıbrıs vatandaşlığı için askıda olan tüm başvuruların incelenmesine başlanılması,

2. Hak sahiplerine dulluk maaşının ödenmesi,

3. Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü'nün klinik hizmetlerine erişim sağlanması,

4. Acil sağlık ve ilaç ihtiyaçlarının sağlanması,

5. Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesinde ‘mal listesi’nin belirli 6 ürünün ilave edilmesiyle genişletilmesi,

6. Avrupa Beceriler Yılı eylem planı çerçevesinde, insan kaynakları programlarına katılım hakkının sağlanması,

7. Verimlilik Merkezi’nin mesleki eğitim programlarına ve Avrupa Birliği müktesebatı gibi konularda eğitim seminerlerine katılım hakkının verilmesi,

8. 18 yaşını dolduran gençlere, Genç Kültür Kartı alma hakkının sunulması,

9. Geçiş noktalarındaki personel sayısının artırılması,

10. Metehan (Ayios Dometios) Geçiş Noktası’nın genişletilmesi ,

11. Ledra Palas Geçiş Noktası’ndan öğrencilerin hızlıca geçebilmesi için önlemlerin alınması,

12. Lefkoşa Vatandaş Hizmet Merkezi’ne Türkçe bilen personel istihdam edilmesi,

13. Haspolat (Mia Milia) Atık Su Arıtma Tesisi’nin düzenli çalışmasının devamının sağlanması,

14. Güneyde bulunan ‘Müslümanlara ait anıtlara’ erişimin kolaylaştırılması.”

Açıklamada, tedbirlerin, tüm ilgili parametrelerin değerlendirilmesinden sonra belirlendiği ve ‘ulusal’ hukuk, uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği müktesebatı uyarınca uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Sorunu’nun, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve Avrupa Birliği ilkeleri ile müktesebatı temelinde çözülmesi amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması için şartların oluşturulmasına yönelik çabamıza bağlı kalmaktayız” ifadeleri kullanıldı.

Örgütlerle uzlaştık

Bu arada Hristodulidis, Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddenin açıklanmasından sonra basının sorularını yanıtladı.

Yeşil Hat Tüzüğü çerçevesindeki ürün listesinin genişletilmesine yönelik tedbire örgütlerin tepki göstermesinin sorulması üzerine Hristodulidis, mutlak bir tepkinin bulunmadığını, Ticaret ve Sanayi odalarıyla (KEVE ve OEV) temas halinde olduğunu, tedbirleri açıklamadan önce de kendileriyle temasta olduğunu, açıklananların onlarla uzlaşma neticesinde yapıldığını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024, 10:04