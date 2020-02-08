Darısı KKTC’nin başına

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, corona virüsü tespit edecek reaktörün satın alındığını; Genetik ve Nöroloji Enstitüsü’ne teslim edildiğini belirterek Güney Kıbrıs’ın bunu temin eden ilk ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Yoannu, bir soru üzerine Güney Kıbrıs’a yönelik girişlerde, barikatlarda, havalimanları ve limanlarda kontrollerin yapıldığını ve tedbirler çerçevesinde hazırlanan soruların sorulduğunu belirtti.

Yoannu, hastalığa karşı herkesin teyakkuzda olduğunu ancak panik havasına da gerek olmadığını belirterek corona virüsün Ada’ya gelmesi olasılığının da ihtimal dışı olmadığını ifade etti.

Alithia gazetesi; aynı haberinde şüpheli bir vakanın tespit edilmesi ihtimali nedeniyle ambulansların da hazırda tutulduğunu yazdı.

Bu arada Rum Meclisi Sağlık Komitesi üyelerinin, gerek Sağlık Bakanı gerekse ilgili birimler tarafından, corona virüse karşı alınan tedbirler konusunda bilgilendirildiği kaydedildi.