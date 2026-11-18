Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, uzman askerlerin sivil işçiliğe geçişte yaşadıkları maaş ve kıdem tazminatı sorunlarının giderilmesine yönelik hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre İncirli, milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla birlikte KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret etti.

Dernek Genel Başkanı Esen Ömürlü ve üyelerin katıldığı görüşmede, emekli astsubayların deneyimleri, uzman askerlerin sivil işçiliğe geçerken yaşadıkları maaş düşüşü ve uzman askerlerin kıdem tazminatları ele alındı; derneğin çalışmaları konuşuldu.

Erenköy Direnişi’ndeki anıların paylaşıldığı görüşmede İncirli, Erenköy Direnişi döneminde babasının kaleme aldığı mektupların yıllar sonra kendisine ulaştığını anlattı. İncirli, Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği mücadelelerin unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekti.

İncirli, “Uzman askerlerin, sivil işçiliğe geçerken yaşadıkları mağduriyetleri ve 2011 sonrası uzmanların kıdem tazminatı sorunlarını biliyoruz. Kıdem tazminatlarının ödenmesi dahil, özlük haklarının iyileştirilmesi, maaş farklarının giderilmesi yönündeki çalışmalarımızı tamamladık.” dedi.

Uzman askerlikten sivil işçiliğe veya astsubaylığa geçenlerin yanı sıra doğrudan sivil işçi olarak istihdam edilenlerin sorunlarına ilişkin de hazırlık yaptıklarını kaydeden İncirli, Sözleşmeli Güvenlik Kamu çalışanlarının yaşadığı sorunların da farkında olduklarını belirtti; bu çalışanların haklarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

İncirli, dernek binasında sergilenen fotoğraf, belge ve madalyaları inceledi. Görüşmenin sonunda Ömürlü, İncirli’ye ve milletvekili adaylarına rozet takdim etti.

CTP Kadın Örgütü, Lefkoşa’da etkinlik düzenledi

CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi organizasyonuyla ve "Söyleyecek sözümüz, değiştirecek gücümüz var" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Yenikent’te IOS Cafe’de gerçekleşen etkinliğe, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Gönyeli Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar, partililer ve yurttaşlar katıldı.

Soyalp: Kadın dostu bir belediyecilik yaratacağız

CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan adayı Damla Soyalp, kadınların yaşamın her alanında olduğu gibi karar alma mekanizmalarında da eşit söz hakkına sahip olması gerektiğini vurguladı.

“Yerelde de genelde de kadının sesini, kadının neler yapabileceğini, eşit oluşunu göstereceğiz” diyen Soyalp, CTP’nin hem yerel hem de merkezi yönetimde kadın odaklı politikalar izleyeceğini belirtti. Soyalp, “Politikalarımız hem yerelde hem genelde kadın odaklı olacak. Gönyeli-Alayköy’de, kadın dostu bir belediyecilik yaratacağız.” dedi.

Gönyeli-Alayköy’de hayata geçirecekleri projeleri de açıklayan Soyalp, “Gönyeli-Alayköy’de ŞÖDAM oluşturacağız. Hiçbir kadın Gönyeli’de Alayköy’de, Kanlıköy’de kendini yalnız hissetmeyecek” diye konuştu.