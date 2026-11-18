Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 43. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen 4. Merit İlkokullar Arası Cumhuriyet Koşusu, büyük bir katılım ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Merit International sponsorluğunda, Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü öncülüğünde ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 23 Nisan İlkokulu, Mustafa Çağatay İlkokulu, Şehit Hasan Cafer İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Çamlıbel Aysun İlkokulu ve Atatürk İlkokulu katıldı.

Merit Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle yaşarken izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşattı.

Altı okuldan kız ve erkek öğrencilerin katıldığı yarışlar iki ayrı kategoride düzenlendi. Kız öğrenciler 800 metre, erkek öğrenciler ise 1000 metre parkurda dereceye girebilmek için yarıştı.

Parkur boyunca kıyasıya mücadele eden minik atletlere, arkadaşları da tezahüratlarla destek verdi. Etkinliğe renk katan Meritta Club maskotları Meritta, Adalım ve Potin ise gün boyunca çocuklarla ve yetişkinlerle fotoğraf çektirerek organizasyona eğlenceli anlar kattı.

Ulaşabildiğimiz her yerde topluma katkı sağlamak için çalışıyoruz

Yarışların tamamlanmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ödül törenine Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ve İlköğretim Dairesi Müdürü Hakkı Başarı katıldı.

Törende konuşan Net Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Arar, KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses de yaptığı konuşmada, çocukların spor yoluyla gelişimine katkı sağlamayı önemsediklerini belirterek toplumsal sorumluluk çalışmalarının farklı alanlarda devam ettiğini vurguladı.

Dereceye girenler belli oldu

Büyük heyecana sahne olan yarışların ardından kategorilerinde dereceye giren öğrenciler belli oldu.

Kızlar 800 metre kategorisinde 23 Nisan İlkokulu öğrencileri ilk üç sırayı elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Reyhan Adalı birinci, Asel Gurayeva ikinci, Tuana Aytaç ise üçüncü oldu.

Erkekler 1000 metre kategorisinde de 23 Nisan İlkokulu üstünlüğü dikkat çekti. Yunus Emre Bolat birinciliği, aynı okuldan Arel Çeker ikinciliği elde ederken Çamlıbel Aysun İlkokulu öğrencisi Doruk Micozkadıoğlu üçüncü sırada yer aldı.

Ödül töreninde dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken organizasyona katılan tüm okullara başarı kupaları, yarışan tüm sporculara ise başarı madalyaları verildi.