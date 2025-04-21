Muhatabımız değil

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Paskalya dolayısıyla yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Erhürman “hadsiz açıklamanın bizim için beş paralık kıymeti yok” dedi.

Konuyla ilgili paylaşım yapan Erhürman şunları belirtti:

"Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios Paskalya dolayısıyla yaptığı açıklamada neler söylüyor neler!

Kıbrıs Rum tarafının daha fazla taviz vermesinin mümkün olmamasından, BM'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumundan duyduğu rahatsızlığa, "Türkleri kovmaktan", "vatanı kurtarmaya" uzanan bir açıklama!

'Kilise Kıbrıs sorunu konusunda Kıbrıs Türk halkının muhatabı değil.'

Rum Ortodoks Kilisesi'nin Kıbrıs Rum siyasi tarihindeki ve siyasi kültüründeki yerini bilmiyor değiliz elbette. Bu Kilise'nin bu adanın başına ördüğü çorapları da biliyoruz.

Bilinsin ki bu hadsiz açıklamaların bizim için beş paralık kıymeti yok. Kilise Kıbrıs sorunu konusunda Kıbrıs Türk halkının muhatabı değil.

'Başta Hristodulidis olmak üzere Kıbrıslı Rum siyasiler, toplum liderliğinin kimde olduğunu netleştirmek zorunda.'

Ama burada başka bir şey var. Başta Sn. Hristodulidis olmak üzere Kıbrıslı Rum siyasiler, Kıbrıs Rum toplumunun siyasi liderliğinin kimde olduğunu, Kıbrıs sorunu konusunda Kıbrıs Rum halkı adına kimin konuşacağını netleştirmek zorunda.

Bugün rahatta olabilirler. Ama yarın masada Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini bir kez daha karşılarında bulduklarında bu meseleyi nasıl halledeceklerini şimdiden düşünmelerinde yarar var.!"

