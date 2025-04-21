Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Paskalya dolayısıyla yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Erhürman “hadsiz açıklamanın bizim için beş paralık kıymeti yok” dedi.
Konuyla ilgili paylaşım yapan Erhürman şunları belirtti:
"Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios Paskalya dolayısıyla yaptığı açıklamada neler söylüyor neler!
Kıbrıs Rum tarafının daha fazla taviz vermesinin mümkün olmamasından, BM'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumundan duyduğu rahatsızlığa, "Türkleri kovmaktan", "vatanı kurtarmaya" uzanan bir açıklama!
'Kilise Kıbrıs sorunu konusunda Kıbrıs Türk halkının muhatabı değil.'
Rum Ortodoks Kilisesi'nin Kıbrıs Rum siyasi tarihindeki ve siyasi kültüründeki yerini bilmiyor değiliz elbette. Bu Kilise'nin bu adanın başına ördüğü çorapları da biliyoruz.
Bilinsin ki bu hadsiz açıklamaların bizim için beş paralık kıymeti yok. Kilise Kıbrıs sorunu konusunda Kıbrıs Türk halkının muhatabı değil.
'Başta Hristodulidis olmak üzere Kıbrıslı Rum siyasiler, toplum liderliğinin kimde olduğunu netleştirmek zorunda.'
Ama burada başka bir şey var. Başta Sn. Hristodulidis olmak üzere Kıbrıslı Rum siyasiler, Kıbrıs Rum toplumunun siyasi liderliğinin kimde olduğunu, Kıbrıs sorunu konusunda Kıbrıs Rum halkı adına kimin konuşacağını netleştirmek zorunda.
Bugün rahatta olabilirler. Ama yarın masada Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesini bir kez daha karşılarında bulduklarında bu meseleyi nasıl halledeceklerini şimdiden düşünmelerinde yarar var.!"
Muhatabımız değil
Başpiskopos Yeorgios’a sert tepki gösteren Erhürman “hadsiz açıklamanın bizim için beş paralık kıymeti yok” dedi
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Paskalya dolayısıyla yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Erhürman “hadsiz açıklamanın bizim için beş paralık kıymeti yok” dedi.
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YORUMLAR
Hasan Nuri - 6 saat Önce
GÜNEYDEKİ PAPAZLARDA KUZEYDEKİ HOCALARDA HAYIR Mİ VAR ?
Doğru Söz @Hasan Nuri - 2 saat Önce
Yok. Gerçek Din adamları faşizan konuşmaz, hatta siyaset de yapmaz.
Doğru Söz - 3 saat Önce
Beş paralık Başpiskopos. Ondan bir adam olmaz. Bir bok da olmaz.
NM - 2 saat Önce
Not to disrespect but the ONLY WAY OUT of this dangerous future is
the TWO STATES SOLUTION ! Mr, TUFAN I suggest you to concentrate that.. DOMUZDAN POST RUMLARDAN da DOST OLMAZ.. stick that to your BRAIN please
Hasan Nuri - 40 dakika Önce
Speak to Yourself NM Two state solution will Never happen as long as UN Security Concil declaration of 441- 550 exists !
You can Not be a King or Queen by Yourself !
Mr. Tufan Erhürman is on the Right Path .
Hasret - 1 saniye Önce
senin için nasıl kıymeti yok? sen bunlarla federasyon,birleşik kıbrıs cumhuriyeti,ortak bayrak istemezmin ????
Size, bize seslenmiyor zaten.. Rum toplumunu askeriyle, fanatikleriyle, silahlarıyla harekete geçirme gayretinde. Haçlı seferi hazırlıkları..