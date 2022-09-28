Ekonomiyi denetliyor

Güney Kıbrıs’ın ekonomik durumunun denetlenmesi çerçevesinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve beraberindeki teknokrat heyetinin Güney Kıbrıs’ta temaslarına başladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın ekonomik ve mali durumunun denetlenmesi çerçevesinde AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) teknokratlarından oluşan bir heyetin Güney Kıbrıs’a giderek Ekonomi Bakanlığı’nda temaslarına başladığını yazdı.

Ekonomi Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “Kıbrıs’ın 13’üncü değerlendirme programı” çerçevesinde aralarında ECB Başkanı Christine Lagarde’ın da bulunduğu teknokratlar heyetinin başladığı ziyarette, özellikle Rusya’ya uygulanan yaptırımların Güney Kıbrıs ekonomisine etkilerinin gündeme getirileceği ifade edildi.